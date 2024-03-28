$92.59+0.02100.27-0.14
Войти в почту

Екатеринбуржец спас девушку из загоревшейся на парковке машины

Мужчина спас девушку из полыхающей машины, которая находилась на парковке возле дома в Академическом районе Екатеринбурга. Как сообщает «КП», инцидент произошел ранним утром 26 марта.

Александр Дмитриев работает сварщиком на заводе и каждое утро рано встает на работу. 26 марта он решил выйти пораньше, чтобы добраться без пробок, и заметил горящий автомобиль: полыхало заднее колесо, расположенное около бензобака.

Сперва мужчина начал думать, как спасти стоящие рядом машины, но подойдя к авто ближе, заметил тень и понял, что в салоне сидит девушка. Он немедленно вытащил ее из автомобиля, благодаря чему водительница не пострадала. Позднее на место прибыли пожарные и сотрудники скорой помощи.

Девушка отблагодарила Дмитриева за спасение ее жизни. Кроме того, управляющая компания дома, возле которого произошел пожар, наградила мужчину благодарственным письмом. Правоохранители выясняют причину пожара.

Происшествия
Видео
Александр Дмитриев
Екатеринбург
1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости