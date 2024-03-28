Екатеринбуржец спас девушку из загоревшейся на парковке машины

Мужчина спас девушку из полыхающей машины, которая находилась на парковке возле дома в Академическом районе Екатеринбурга. Как сообщает «КП», инцидент произошел ранним утром 26 марта.

Александр Дмитриев работает сварщиком на заводе и каждое утро рано встает на работу. 26 марта он решил выйти пораньше, чтобы добраться без пробок, и заметил горящий автомобиль: полыхало заднее колесо, расположенное около бензобака.

Сперва мужчина начал думать, как спасти стоящие рядом машины, но подойдя к авто ближе, заметил тень и понял, что в салоне сидит девушка. Он немедленно вытащил ее из автомобиля, благодаря чему водительница не пострадала. Позднее на место прибыли пожарные и сотрудники скорой помощи.

Девушка отблагодарила Дмитриева за спасение ее жизни. Кроме того, управляющая компания дома, возле которого произошел пожар, наградила мужчину благодарственным письмом. Правоохранители выясняют причину пожара.