Восьмую скважину пробурили на руднике «Пионер»

В Амурской области на руднике «Пионер», где произошло обрушение горных пород, пробурили четыре новые скважины. В настоящее время продолжается бурение восьмой. Об этом сообщает МЧС региона.

«Установка, бурившая четвертую скважину и не вышедшая в расчетную точку из-за горно-геологических условий, продолжила бурение в нижний горизонт новой, восьмой, скважины на новом участке. Из 370 м пробурено 40», – говорится в опубликованном сообщении.

Бурение осуществляется в месте предполагаемого нахождения 13 горняков. В ведомстве предупредили, что все еще существует риск повторного обвала и поступления воды в шахты. Работы ниже зоны затопления были приостановлены из-за опасности обрушения карьера.

Ранее под завалами на шахте «Кальинская» в Свердловской области погиб рабочий. Горный удар вызвал обрушение горных пород.