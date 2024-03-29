Пострадавший в теракте в «Крокусе» рассказал, как он спасся

По последним данным следственного комитета РФ, в списках пропавших без вести сейчас 143 человека. Столько же числятся погибшими. В больницах всё еще остаются десятки раненых.

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«74 человека продолжают получать лечение в стационарах, больницах Московской области и Москвы, трое из них остаются в крайне тяжелом состоянии. Это пациенты с огнестрельными ранениями и ожогами. Состояние 18 пациентов, в том числе трех детей, остается тяжелым», - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Но есть и хорошие новости: 90 человек уже выписались, еще 20 готовятся к выписке. Домой из Красногорской больницы сегодня поедет и Сергей Никонов. Медики доставили его в реанимацию без сознания – отравление продуктами горения. Супругу в таком же состоянии отвезли в НИИ Склифосовского, её тоже выписали накануне.

«Мы с супругой приехали на концерт, у нас были билеты на бельэтаж, стояли на бельэтаже, потом началась стрельба, паника. Мы зашли в зал, вышли из зала, зашли на третий этаж, третий этаж вспыхнул. И пошли у нас пожарные лестницы. Там мы остались с ней вдвоем, было задымление. Оставались на пожарных лестницах сколько могли, потому что в холле было видно движение, и не понятно было, кто там был. В конце концов смогли добраться до двери, дверь была уже закрыта. Потерял сознание сначала я, потом супруга. И уже в субботу, в 9:30 утра, я открыл глаза», - рассказал о тех страшных событиях пострадавший.

За спасённую жизнь Сергей благодарит медиков. Именно в Красногорскую больницу везли первых раненых, так как она – ближайшая к месту трагедии. Десятки человек поступили практически одновременно, но помогать им начали максимально быстро. Сейчас в реанимации больницы пострадавших уже нет.

На поправку идёт и восьмилетний Илья. Вместе с мамой он успел выбежать из горящего Крокуса, но прямо на парковке на огромной скорости его сбили боевики, когда покидали место преступления. Несколько дней ребенок провел в реанимации и перенес не одну операцию. Сейчас мальчик проходит период реабилитации. Илья – хоккеист. Юного спортсмена поддержали звезды хоккея - подарили клюшку. Скорейшего выздоровления мальчику пожелал капитан Washington Capitals Александр Овечкин.

Напомним, что Басманный суд Москвы уже заключил под стражу до 22 мая тех, кто лишил жизни невинных людей и устроил кровавую бойню в Крокусе.

Всего правоохранители задержали уже 12 человек. О задержании двенадцатого сообщили 28 марта в СК РФ. По версии следствия, его подозревают в финансировании теракта. Пособников боевиков продолжают искать. Им грозит самое суровое наказание - пожизненное лишения свободы.