В Ставрополе мужчина застрелил двух дочерей и ранил жену

Следствие разбирается в жестоком убийстве двух несовершеннолетних в частном доме на территории Ставрополя. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, вечером 27 марта мужчина застрелил своих дочерей и тяжело ранил жену, а после покончил с собой.

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Пострадавшую с тяжелым огнестрельным ранением доставили в реанимацию. На месте происшествия правоохранители обнаружили тела двух девочек и мужчины.

"Потерпевших обнаружил отец женщины, который не смог дозвониться и попасть в дом, поскольку дверь была закрыта изнутри. Он и вызвал скорую помощь. По приоритетной версии следствия мужчина стрелял в жену и убил дочерей, а после свел счеты с жизнью", - отметили в пресс-службе ведомства.

Судя по видеозаписи, опубликованной следствием, в качестве оружия мужчина использовал пистолет.

Уже возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, а также покушении на убийство. На месте работают криминалисты, они изъяли оружие и гильзы, а также другие предметы, которые отправят на экспертизу.