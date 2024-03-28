Момент избиения пассажиркой такси водителя во Владивостоке попал на видео

Во Владивостоке женщина обматерила и избила ногами таксиста. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал Svodka25.

«Таксист сделал простое замечание женщине, так как она прямо в салоне распивала бутылку пива. В ответ на это посыпались серьезные беспочвенные оскорбления и угрозы различного содержания», — говорится в сообщении.

В конце поездки женщина начала избивать таксиста грязными ногами и всячески провоцировала аварийную ситуацию.

За всю поездку таксист ни разу не оскорбил женщину.

До этого стало известно, что в Челябинской области водитель такси решил устроить поджог здания, в котором размещаются администрация поселка Северный, почта и магазин.

Cотрудники полиции установили причастность к противоправному деянию ранее судимого 38-летнего местного жителя. Полицейские выяснили, что мужчина из-за семейно-бытового конфликта с супругой решил поджечь здание, облил его легковоспламеняющейся жидкостью, попытался поджечь зажигалкой, но завершить преступный умысел не смог и ушел.