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Российский бар оштрафовали на 450 тысяч рублей после скандальной вечеринки

Советский районный суд Красноярска оштрафовал бар «Элтон», где прошла скандальная вечеринка, на 450 тысяч рублей. Lenta.ru

«По результатам проверки полиции Красноярска, вынесено решение о привлечении к ответственности организаторов нетрадиционных вечеринок», — сказано в сообщении Telegram-канала «МВД 24». Газета.Ru

Отметим, в феврале этого года стало известно о красноярском баре, где в День Защитника Отечества состоялась провокационная вечеринка с участием напомаженного и выряженного в женский камуфляж мужчины. История нашумела на всю страну, и хозяин бара решил закрыть его. Российская газета

Красноярский бар оштрафовали после скандальной вечеринки
© РИА Новости
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