Красноярский бар оштрафовали после скандальной вечеринки

Советский районный суд Красноярска оштрафовал бар «Элтон», где прошла скандальная вечеринка, на 450 тысяч рублей. Lenta.ru

«По результатам проверки полиции Красноярска, вынесено решение о привлечении к ответственности организаторов нетрадиционных вечеринок», — сказано в сообщении Telegram-канала «МВД 24». Газета.Ru

Отметим, в феврале этого года стало известно о красноярском баре, где в День Защитника Отечества состоялась провокационная вечеринка с участием напомаженного и выряженного в женский камуфляж мужчины. История нашумела на всю страну, и хозяин бара решил закрыть его. Российская газета