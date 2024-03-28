ФБС обнаружила десятки подпольных оружейных мастерских

В России были найдены более 130 оружейника, которые производили оружие подпольно. Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардия, передает «Коммерсант».

Как уточняется, такое число выявлено с начала года.

Также правоохранительным органам удалось обнаружить чуть менее 30 подпольных оружейных мастерских в 48 регионах и изъять более 500 единиц огнестрельного оружия.

«ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 жителей 48 субъектов страны», — отметили в пресс-службе ФСБ.

С 2024 года были изъяты более 560 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них — пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, гранатометы и огнеметы, противотанковые и противопехотные мины, взрывчатка (более 30 кг), патроны различного калибра (более 80 000 ед.).

Ранее сообщалось о создании компанией «Ростех» модификации бронежилета «Оберег» для саперов с увеличенной площадью защиты.