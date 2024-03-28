Пенсионера из поселка Ола Магаданской области задержали после одобрительного высказывания в мессенджере о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. NSN.FM

По версии правоохранителей, 75-летний мужчина опубликовал в мессенджере сообщение, в котором оправдывал действия совершивших теракт людей. В беседе со специалистами россиянин заявил, что в публикации высказывал желание видеть больше пострадавших в «Крокус Сити Холле» и назвал гостей комплекса «дармоедами». Газета.Ru

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма). Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. News.ru

Ему грозит лищение свободы до семи лет. Ura.Ru