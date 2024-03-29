Родственникам застрявших на руднике "Пионер" горняков показали место аварии

ТАСС, 29 марта. Родственники горняков, которые застряли после обрушения пород под завалами на руднике "Пионер" в Амурской области, побывали на месте аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

"Родственники горняков посетили место проведения аварийно-спасательных работ на руднике "Пионер". Им показали место происшествия, вход в подземные выработки. Горноспасатели ВГСЧ [Военизированной горноспасательной части] и представители рудника подробно ответили на вопросы", - говорится в сообщении.

Сейчас в Амурской области находятся семьи 11 горняков. С ними постоянно работают психологи МЧС России. Представители рудника ежедневно информируют родственников о ходе аварийно-спасательных работ.

На золотодобывающем руднике "Пионер" 18 марта произошел прорыв горных пород. Под завалами находятся 13 человек. Их последнее местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м. Связи с горнорабочими нет. Проводится бурение разведочных скважин, им пока не удалось обнаружить пустоты в выработках шахты. В регионе введен режим ЧС.