Выработку рудника в Приамурье с горняками почти полностью затопила вода

Грунтовые воды практически полностью затопили выработку рудника «Пионер» в Приамурье, где результате обвала оказались заблокированы 13 человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет РИА Новости.

18 марта на золотопромышленном руднике «Пионер» в Амурской области обвалилась горная порода. Под завалами, на глубине 147 м, оказались 13 рабочих. В ходе спасательных работ для разведки были сделаны три скважины, все они показали наличие воды и льда на глубине. Накануне спасательные работы приостановили из-за угрозы повторного обвала грунта.

«Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой», - заявил сегодня представитель экстренных служб.

По его словам, вода и горная порода продолжают поступать в рудник.

Ранее управляющий директор рудника «Пионер» был задержан по подозрению в нарушении требований безопасности, затем ему было предъявлено обвинение. Следствие считает, что он знал о том, что работы в шахте ведутся в пределах месторождения водоема, но не организовал осушение, что привело к обвалу.