Выросло число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 372. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

27 марта министерство здравоохранения Московской области обновило список пострадавших при теракте в концертном зале. В нем указано, что 83 человека госпитализированы, 40 человек выписаны домой.

До этого владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин направили 100 млн руб. на помощь пострадавшим при нападении.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Теракт в «Крокус Сити Холле»: последние новости на сегодня

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанному с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.