В Эквадоре заключенные подняли бунт в тюрьме

Эквадорские заключенные подняли бунт в тюрьме, расположенной в провинции Гуаяс на западе страны.

Власти смогли взять ситуацию под контроль, сообщила Национальная служба комплексного наблюдения за лицами, лишенными свободы, и подростками-нарушителями.

"В связи с инцидентами, произошедшими 27 марта в мужском центре социальной реабилитации [провинции] Гуаяс № 4, вооруженные силы при содействии Национальной полиции Эквадора активизировали все протоколы безопасности для нейтрализации ситуации", - говорится в заявлении на странице ведомства в Х (ранее Twitter).

Президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что контроль над тюрьмой восстановлен, и поблагодарил правоохранительные органы за урегулирование ситуации.

По данным газеты Primicias, беспорядки произошли в той же тюрьме, из которой в январе сбежал главарь банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. По словам заключенных, текущий бунт был вызван жестоким обращением со стороны сотрудников тюрьмы и издевательствами над лицами, отбывающим наказание.

В январе в тюрьмах Эквадора произошло несколько бунтов. Ситуация в сфере безопасности в республике обострилась 7 января после побега Фито из тюрьмы. 8 января президент Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.