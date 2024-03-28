Теракт в «Крокус Сити Холле»: последние новости на сегодня

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт, жертвами которого стали 143 человека. «Рамблер» собрал последние новости о теракте и его расследовании.

МВД о поиске машины террористов

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что важную роль в розыске машины, на которой сбежали террористы, сыграли полицейские из Подмосковья.

На место теракта прибыли начальник полиции Красногорска Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков. Волк рассказала, что они сразу же отправились в серверную. Пока не распространился огонь, было необходимо изъять видеозаписи, на которые попали террористы.

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Волк рассказала, что Мягков, Новиков и сотрудники ФСБ взломали дверь в помещение, просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль террористов - белый Renault Symbol. Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения террористов и затем задержать их, подчеркнула Волк.

МЧС о пожаре в «Крокусе»

В МЧС России призвали дождаться выводов следствия о работе противопожарных систем в «Крокусе», сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что некоторые очевидцы поджога концертного зала раскритиковали работу системы дымоудаления и аварийного освещения.

В министерстве подчеркнули, что сейчас идут следственные мероприятия и проводятся необходимые экспертизы. Правоохранители анализируют действия всех служб и ведомств, участвовавших в ликвидации последствий теракта.

Как вербовали террористов

Источник РИА Новости рассказал, что исполнителей теракта в «Крокусе» завербовали через Telegram-канал, принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). По словам собеседника агентства, этот канал работал на аудиторию в Таджикистане. Источник заявил, что канал уже удален.

Главред RT Маргарита Симоньян призвала ввести в России ответственность за участие в антироссийских, террористических чатах и за подписку на них. По ее мнению, список таких чатов должен формироваться по аналогии со списками запрещенных организаций. Симоньян считает, что за участие в таких чатах и группах должно «как минимум» грозить выдворение и пожизненный запрет на въезд в РФ.

Детали об одном из фигурантов дела

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Алишер Касимов владел несколькими кафе, сообщает ТАСС со ссылкой на посетителей его заведения. Касимов был арестован 26 марта, сообщалось, что он сдавал квартиру исполнителям теракта.

Собеседник ТАСС рассказал, что кафе было популярным, в частности, среди таксистов.

«И русские, и мусульмане, наши друзья ходят», - подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, он часто видел Касимова, который готовил для посетителей. Корреспондент ТАСС сообщил, что сейчас кафе опечатано, вывески и названия с заведения убрали. Другой источник рассказал, что у Касимова были еще две точки общепита в Красногорске.

Шольц о теракте

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у немецких спецслужб не было информации о подготовке теракта в России, передает РИА Новости со ссылкой на ответ Шольца журналисту Märkische Allgemeine Zeitung.

Шольц заявил, что у спецслужб США, «вероятно, были сведения» о готовящемся теракте.