Двух экс-судей из Ингушетии заподозрили во взятке от террориста

В Ингушетии задержали бывшего судью Верховного суда республики Сергея Бойчука и бывшего председателя Магасского райсуда Магомеда Аушева по подозрению в получении взятки от бизнесмена Адама Картоева и вынесении решений в пользу участников запрещенной в РФ секты Батал-Хаджи Белхороева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Адам Картоев также задержан.

Отмечается, что задержанных намерены доставить в Москву и ходатайствовать в Басманном районном суде об их аресте.

Согласно информации следствия, Аушев, занимая посты руководителя суда и председателя Совета судей, по просьбе Картоева поручил судье Бойчуку пересмотреть уголовное дело его племянника Магомеда Арапиева, осужденного за изготовление и распространение детской порнографии. Судья заменил Арапиеву лишение свободы обязательными работами.

В уголовном деле, возбужденном против бывших судей, имеются и другие эпизоды вменяемых им преступлений. Источник издания рассказал, что Аушев и Бойчук досрочно освобождены от исполнения судейских обязанностей в ноябре и декабре 2023 года за совершение дисциплинарных проступков.