Девочку едва не зажевало в эскалатор в российском ТЦ

Маленькую девочку чуть не затянуло в эскалатор в торговом центре Новосибирска, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Она упала перед ступенями и зацепилась одеждой за движущуюся лестницу. Плач ребенка услышал один из сотрудников ТЦ, который спас девочку.

Инцидент произошел в торговом центре на улице Бориса Богаткова. На опубликованных в Сети кадрах видно, как упавшая на эскалатор девочка пытается самостоятельно подняться, однако не может этого сделать из-за движения ступеней. После остановки эскалатора ребенка нашел ее отец. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Ранее в Екатеринбурге эскалатор зажевал ногу пятилетнего мальчика в одном из торговых центров. В момент происшествия ребенок был вместе с матерью. Стопа ребенка наполовину вошла в механизм во время подъема наверх. Специалистам понадобилось около 15 минут, чтобы освободить пострадавшего мальчика. Врачи диагностировали у него перелом стопы.

До этого в Обнинске шестилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с эскалатора в торговом центре «Атлас». Он схватился за поручень и случайно оказался в открытом проеме на большой высоте. Ребенок не смог удержаться и упал с третьего этажа, получив множественные травмы.