На Сахалине трех рыбаков уносит в море на оторвавшейся льдине

Спасательная операция по снятию с оторвавшейся льдины трех рыбаков-любителей проводится на юге Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В Корсаковском районе [юг Сахалина] проводится операция по спасению рыбаков-любителей. Поступило сообщение, что в районе села Охотское Корсаковского района в результате отжимного ветра произошел отрыв льдины с удалением от берега в 1 км. На льдине находятся три рыбака-любителя", - сказали в управлении.

На место происшествия незамедлительно отправили троих спасателей ПСО имени В. А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области на автомобиле с моторной лодкой, а также два человека и две единицы техники, в том числе лодка, поисково-спасательного подразделения Корсаковского района.