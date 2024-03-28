США экстрадировали мужчину, обвиняемого в России в истязании дочери

США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении дочери и ее истязании. Об этом сообщает «МВД-Медиа».

По версии следователей, в 2019 году мужчина обманом вывез в Соединенные Штаты свою дочь 2012 года рождения. Вместе с ней он жил в городе Дания-Бич в штате Флорида, где истязал девочку на протяжении полугода — бил, оскорблял и унижал.

В феврале 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого. Россия связалась с американскими правоохранителями и Смирнова удалось задержать. Накануне сотрудники российского интерпола доставили мужчину в Москву.

Напомним, что по информации СМИ, после развода Смирнова с женой суд постановил, что дочка должна проживать с матерью. Мужчина оказался несогласен с таким решением — в 2019 году он встретился с девочкой для прогулки и не вернул ребенка. Его бывшей супруге пришлось лететь в США, чтобы через суд добиться возвращения дочери под опеку.