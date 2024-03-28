Актриса Рамиля Искандер призналась в суде по делу о наркотиках

Актриса Рамили Искандер (настоящая фамилия — Хисамова) признала свою вину по обвинению в покушении на сбыт наркотиков группой лиц в значительном и особо крупном размерах. Дело слушалось в Первомайском районном суде города Пенза.

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Искандер грозит до 25 лет лишения свободы. Следствие установило, что в начале 2023 года артистка договорилась со своим пензенским знакомым создать интернет-магазин, торгующий наркотическими веществами. Искандер приобрела у неизвестных лиц партию мефедрона весом 2,6 килограмма. Часть она отдала знакомому для перевозки в Пензу, оставшееся актриса хранила у себя.

Искандер и ее подельников задержали. При обыске у актрисы нашли амфетамин, кокаин и 1966 граммов мефедрона.

— Вину признаю, глубоко раскаиваюсь, — сказала на суде Искандер, слова которой приводит ТАСС.

В конце августа в доме актрисы были проведены обыски, в результате которых сотрудники правоохранительных органов нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. Кроме того, под обшивкой двери автомобиля Искандер обнаружили два свертка с мефедроном весом почти два килограмма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, суд отправил женщину в СИЗО. Сторона защиты уже обжаловала данное решение.