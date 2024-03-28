В МВД рассказали об идентификации машины террористов в «Крокусе»

Машину террористов установили благодаря видеозаписи из горящего «Крокус Сити Холла». Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на место трагедии приехали начальник полиции УМВД России по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков. Они сразу же пошли в серверную, так как понимали, что нужно изъять видеозаписи, пока огонь не распространился.

Сотрудники МВД взломали дверь в помещение, просмотрели видео и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы. Они передали информацию в оперативный штаб, и в итоге преступников удалось задержать.

Ранее стало известно, что важная улика, вероятно, появилась у следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Был найден автомат Калашникова, который нападавшие, предположительно, выбросили, уезжая из Москвы. Оружие обнаружили сотрудники ДПС.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.