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В МВД рассказали об идентификации машины террористов в «Крокусе»

Машину террористов установили благодаря видеозаписи из горящего «Крокус Сити Холла». Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД рассказали об идентификации машины террористов в «Крокусе»
© globallookpress.com

По ее словам, на место трагедии приехали начальник полиции УМВД России по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков. Они сразу же пошли в серверную, так как понимали, что нужно изъять видеозаписи, пока огонь не распространился.

Сотрудники МВД взломали дверь в помещение, просмотрели видео и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы. Они передали информацию в оперативный штаб, и в итоге преступников удалось задержать.

Ранее стало известно, что важная улика, вероятно, появилась у следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Был найден автомат Калашникова, который нападавшие, предположительно, выбросили, уезжая из Москвы. Оружие обнаружили сотрудники ДПС.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

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