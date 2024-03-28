Родственница напавшего на «Крокус» террориста сделала заявление

Гульбахор Джонова, жена старшего брата Фариддуни Шамсутдина, выразила соболезнования россиянам.

«Я, как мать, молюсь за Россию, за их потерянных родных. Я, как мать, за них болею», — сказала женщина РИА Новости.

Фариддуни Шамсутдин — уроженец таджикского кишлака Лойоби. У себя на родине он работал пекарем, а около полугода назад перебрался в Москву.

Описана жизнь в России одного из террористов, напавшего на «Крокус»

Теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта перед выступлением группы «Пикник». По последним данным, в результате стрельбы и пожара в концертном зале погибли 143 человека. Владимир Путин назвал произошедшее кровавым и варварским терактом и подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.