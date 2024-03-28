В МЧС воздержались от оценок противопожарной системы «Крокус Сити Холла»

МЧС РФ считает преждевременным давать оценки работе автоматических систем противопожарной защиты «Крокус сити холла» до завершения следствия по делу о теракте, который произошел 25 марта.

«Все оценки будут даны по завершении следствия», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В МЧС подчеркнули, что правоохранительные органы ведут следственные мероприятия, проводят необходимые экспертизы и анализ действий всех ведомств и реагирующих подразделений, участвовавших в ликвидации последствий теракта.

Напомним, что 25 марта в «Крокус Сити Холле» произошел пожар, который возник из-за поджога террористами. Огонь распространился на площади почти 13 тыс. кв. м.

Глава МЧС: пожарная сигнализация в «Крокусе» отработала штатно

По словам очевидцев, после поджога не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, а также не включилось аварийное освещение.

В МЧС пояснили, что изначально все силы пожарных были направлены на поиск и спасение людей, так как внутри находилось много раненых. Пожарные выносили пострадавших на руках. При этом информации о том, остаются ли в здании террористы, на тот момент у них не было.

Всего из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более 5 тыс. человек, из них более 100 человек были спасены пожарными.

Жертвами теракта стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.