Шольц назвал терактом поджог подстанции под Берлином

Поджог подстанции, из-за которого в начале марта на заводе Tesla неподалеку от Берлина и на близлежащих территориях произошло отключение электричества, является террористическим актом, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung.

По его словам, аналогичную позицию в данном вопросе имеет правительство федеральной земли.

«Что касается нападения (на подстанцию), я его рассматриваю так же, как и правительство федеральной земли — это был террористический акт», — заявил немецкий канцлер.

Шольц подчеркнул, что работу завода Tesla в Германии необходимо расширять. Кроме того, он призвал правоохранительные органы сделать все возможное, чтобы виновные в поджоге были установлены и понесли наказание.