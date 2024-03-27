В Москве прохожие обнаружили гранату на асфальте

В Москве прохожие случайно обнаружили на асфальте предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехали силовики и представители экстренных служб, пишет Telegram-канал SHOT.

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Инцидент произошел в среду, 27 марта, на улице Лётчика Спирина.

Место происшествия огорожено по периметру, а улица перекрыта. Ожидается приезд сапёров.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, взорвавшего гранату РГД-5 в кальянной Москвы.

При взрыве трое мужчин получили ранения головы, туловища и шеи, женщина получила легкую травму уха.