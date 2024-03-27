Усманов подал заявление против двух прокуроров в ФРГ

Российский предприниматель Алишер Усманов, которого в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег, подал заявление об уголовном правонарушении против двух прокуроров из Генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, Усманов обвиняет их в препятствовании правосудию и преследовании невиновных лиц. "Дело касается одного старшего прокурора и одного прокурора Генпрокуратуры. Основанием для возбуждения дела послужили обвинения в уголовных правонарушениях со стороны двух лиц", - заявил Bild представитель Генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне Доминик Мис. Один из них, по его словам, - "70-летний бизнесмен из России".

Суд Франкфурта-на-Майне в мае 2023 года признал незаконными обыски, проведенные в 2022 году по делу об отмывании доходов, которое в Германии расследовалось против Усманова. Речь шла об обысках на виллах на озере Тегернзее, в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне и на яхте Dilbar в порту Бремена, которые германская прокуратура считала связанными с Усмановым.

В разъяснении решения суда отмечалось, что при выдаче прокуратуре Франкфурта ордеров на обыск были допущены серьезные нарушения. В частности, не было должным образом объяснено, почему следствие подозревает Усманова в отмывании средств. Согласно решению суда, прокуратура должна была вернуть конфискованные вещи, поскольку обыски были незаконными, однако в полном объеме, как указывает Bild, не произошло. В настоящее время прокуратура Франкфурта проверяет в ходе так называемого предварительного расследования, будет ли начато расследование или нет, резюмирует газета.

США отменили санкции для компаний с участием Усманова

Совет ЕС 28 февраля 2022 года включил Усманова наряду с другими российскими бизнесменами, чиновниками и деятелями культуры в черный список лиц, которые, по мнению Брюсселя, способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы заморожены. Усманов подал иск в Европейский суд 29 апреля того же года, опротестовав включение в санкционный список Евросоюза. Истец требует отмены решения совета о введении в отношении него ограничительных мер и приостановки исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения. Однако, как сообщала газета Bild, Европейский суд отклонил ходатайство о рассмотрении иска в ускоренном порядке.