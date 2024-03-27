Украинская хунта является выгодоприобретателем теракта в "Крокус сити холле", заявил главный советник управления президента Российской Федерации по внутренней политике Абдул-Хаким Султыгов.

"Сегодня наши мысли и наши молитвы с семьями, потерявшими самое дорогое - родных и близких - во время террористического акта в подмосковном Красногорске. Это бесчеловечное злодеяние преследовало одну цель - столкнуть народы России по религиозному и национальному признаку, подорвать российское государство изнутри. Его выгодополучателем является нацистская хунта, взявшая в заложники братский украинский народ", - сказал он в ходе ифтара (трапеза разговения в месяц Рамадан) в Московской соборной мечети.

Султыгов отметил, что киевский режим, не имея успехов на фронте, перешел к террористическим методам ведения войны.