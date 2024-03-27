Песков заявил об отсутствии официальной версии теракта в "Крокусе"

Расследование теракта в «Крокус Сити Холле» продолжается, официальных версий пока никто не высказывал, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, силовики постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о расследовании теракта в подмосковном Красногорске.

Пресс-секретарь заметил, что спецслужбы работают, чтобы остановиться на одной версии преступления в комплексе. Он добавил, что следует дождаться ее выдвижения.

«США, настаивая на единственной версии теракта в «Крокусе», пытаются переключить внимание с чего-то», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала западных официальных лиц за преждевременные заявления о причинах и организаторах теракта. Она порекомендовала им раскрыть убийства президентов США и взрывы на «Северных потоках» и только затем выдвигать версии.