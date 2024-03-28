Терорристы, которые напали на «Крокус Сити Холл», при бегстве оставили возле трассы шесть гранатометных выстрелов и взрыватель. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным источников, 27 марта около 11 утра, на 338-м километре трассы М-3 «Украина» на полосе в сторону Брянска обнаружили пять единиц боеприпасов ВОГ-17, один ВОГ-25Г и взрыватель М-6. Они лежали в четырех метрах от дороги. Место обнаружения боеприпасов оцепили, прибывшие взрывотехники подорвали их», — говорится в публикации.

Отмечается, что именно по этой дороге пытались бежать подозреваемые в теракте на белом Renault. Автомобиль зафиксировала дорожная камера на трассе М-3 «Украина» в районе деревни Башкино Наро-Фоминского района Московской области.

Теракт в «Крокус Сити Холле»: последние новости на сегодня

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Террористы покинули здание и поспешили уехать на автомобиле.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев позднее отметил, что правоохранительные органы располагают многими свидетельствами причастности Украины к теракту.