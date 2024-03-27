В Белгороде во дворе жилого дома произошел взрыв

В Белгороде во дворе жилого дома в районе Харьковской горы произошел взрыв. О пострадавших не сообщается, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По данным газеты, при взрыве пострадали здания и автомобили. Одна из машин загорелась — ее оперативно потушили прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС.

Ранее в городе прозвучали сирены воздушной тревоги. В 20:49 мск сигнал ракетной опасности был отменен.

Напомним, что расчеты ЗРК минувшей ночью и утром 27 марта сбили 18 боеприпасов РСЗО RM-70 Vampire в небе над Белгородской областью.