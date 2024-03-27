Журналистку Бурцеву арестовали в Эстонии

В Эстонии арестовали журналистку Светлану Бурцеву, писавшую статьи для российского интернет-издания Baltnews.com. Об этом сообщает Eesti Ekspress.

По данным издания, Бурцеву подозревают в нарушении международных санкций, поскольку она писала статьи и делала фотографии для Baltnews.com, в отношении которого введены ограничения Евросоюза. Также 27 марта ее обвинили в «отношениях против Эстонии».

Ходатайство об аресте Бурцевой было подано прокуратурой 29 февраля, под стражу ее заключили 1 марта, чтобы не допустить «совершения ею новых преступлений» и возможного выезда из страны.

Дело стало достоянием гласности, когда адвокат журналисты потребовал ее освобождения из-под стражи. Однако это ходатайство было отклонено.