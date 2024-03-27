МЧС России опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в "Крокус сити холле", в нем указаны 143 человека.

Список составлен по состоянию на 20:00 27 марта и основан на данных Минздрава РФ.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что в ведомство поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате террористического акта. В настоящее время опознаны тела 84 погибших, в том числе 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет.