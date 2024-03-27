В Москве эвакуировали ТЦ «Щука»
Торговый центр «Щука» эвакуирован на северо-западе Москвы из-за угрозы взрыва, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник отметил, что на месте происшествия работают полиция и кинологи.
Собеседник агентства пояснил, что проверяется близлежащая территория, устанавливается личность сообщившего об угрозе.
Ранее сообщалось, что порядка 350 человек эвакуировали из торгового центра «Город» на северо-востоке Москвы после получения анонимной угрозы об угрозе взрыва.
Напомним, что ложные «минирования» в различных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, учебные заведения, лечебные учреждения.
Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.