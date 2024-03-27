У водителя врезавшегося в самолет водовоза в Домодедово случился инсульт

В Домодедово машина технического обслуживания столкнулась с лайнером Airbus A380-800 авиакомпании Emirates. Причиной ЧП стало то, что у водителя водовоза прямо за рулем случился инсульт, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, 59-летнего Владимира Р. парализовало, его экстренно увезли в одну из столичных больниц.

Поврежденный лайнер стоимостью $500 млн отстранили от полётов. Эксперты проведут комплексную оценку ущерба и технического состояния воздушного судна.

Пассажиров на борту поврежденного лайнера не было. Рейс перенесен предварительно на 8 часов, на 22:30 мск.

Напомним, что A380-800 является базовой моделью самолетов этого типа. A380-841 и 842 оснащаются двигателем Trent 900, A380-861 и А380-862 — двигателем GP72XX. Длина 73 метра. Вместимость — 525 пассажиров, в пострадавшем лайнере — 489 мест.