СК проводит проверку по факту столкновения водовоза с самолетом в Домодедово

По факту столкновения водовоза и самолета Airbus A380-800 проводится доследственная проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в среду, 27 марта.

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Отмечается, что проверка проводится в рамках статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Следователи осмотрели место происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также размер причиненного ущерба.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в аэропорту Домодедово. Водовоз врезался в самолет Airbus A380-800 и вспорол ему днище. Из-за этого рейс Москва — Дубай был отложен. По информации СМИ, у водителя технической машины случился инсульт.