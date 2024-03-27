Водовоз повредил Airbus A380 в Домодедово

В Домодедово спецмашина повредила днище гигантского лайнера Airbus A380 авиакомпании Emirates. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел в среду, 27 марта, около 16:00 мск. Воздушное судно готовилось к вылету, все необходимое было доставлено, кроме питьевой воды.

Журналисты отметили, что водитель водовоза почувствовал себя плохо. Он не смог остановиться и заехал под брюхо самолета. Лайнер получил повреждения.

Шофёра отвезли в санитарную часть на территории аэропорта. Мужчина не получил травм, но находится в шоковом состоянии.

Рейс отменён.Новое время вылета Airbus 380-800 в Дубай пока не назначено. Росавиация и транспортная прокуратура взяли на контроль инцидент в аэропорту.

Напомним, что Airbus А380 — широкофюзеляжный двухпалубный четырёхдвигательный турбореактивный пассажирский самолёт, созданный концерном Airbus S.A.S. Он считается самым крупным пассажирским воздушным судном в мире.

Вместимость — 525 пассажиров в салоне трёх классов, 853 пассажира в одноклассной конфигурации. В пострадавшем лайнере — 489 мест.