СК сообщил об опознании 84 жертв теракта в «Крокусе»

Родственники опознали 84 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Такие данные озвучили правоохранители на оперативном совещании у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина 27 марта.

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Среди опознанных — тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет, уточнили в ведомстве. Для установления личностей остальных жертв специалисты проводят молекулярно-генетические экспертизы.

Тем временем сотрудники СКР продолжают осматривать место происшествия: исследуют обгоревшие и разрушенные помещения с помощью новейших криминалистических средств и изымают вещественные доказательства. Кроме того, следователи оценивают обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности концертного зала.

Как писала «Парламентская газета», в среду число погибших после стрельбы и пожара в «Крокусе» возросло до 140 — один из пострадавших скончался в реанимации. Еще 95 человек числятся пропавшими без вести. Их нет ни в списках погибших, ни в больницах, но связь с ними до сих пор отсутствует.