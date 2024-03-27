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В СК поступило 143 заявления о пропавших в "Крокус Сити Холле"

В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в "Крокусе". Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Москва24

Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта", - говорится в сообщении. ТАСС

Специалисты СК России продолжают осмотр места происшествия. RT на русском

Отмечается, что глава СКР Александр Бастрыкин провел совещание о ходе расследования уголовного дела о теракте в «Крокусе». Lenta.ru

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