Дрон попал в административное здание в Белгороде

В Белгороде прозвучал сильный взрыв. По предварительным данным, в административное здание на Проспекте Славы попал украинский беспилотник, пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в 16:50. В результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии.

Очевидцы сообщают, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и силовики. Полиция перекрыла дороги.

Четыре человека, предварительно, пострадали в результате удара украинского дрона-камикадзе по центру города. У всех осколочные ранения, сообщает Mash.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что БПЛА противника врезался в административное здание. В результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад.

Глава региона заметил, что есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. По его данным, пострадавшую доставили в в городскую больницу №2.