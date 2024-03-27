Дрон с подозрительным грузом упал в Подмосковье

Telegram-канал SHOT сообщает, что подозрительный дрон упал на участок в подмосковном Раменском. По его данным, к небольшому летательному аппарату примотана неизвестная коробка.

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Канал пишет, что БПЛА обнаружила на своей территории жительница СНТ «Жемчужина» в деревне Поповка. Отмечается, что женщина вызвала экстренные службы, к месту едут саперы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали дроном поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. Повреждения получил один из корпусов сельскохозяйственного предприятия, пострадавших нет. Отмечается, что очаг возгорания потушили своими силами до приезда оперативных служб.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в селе Горналь Суджанского района украинский дрон пытался атаковать автомобиль, но развалился в воздухе. По его словам, никто не пострадал, аккумулятор дрона при падении разбил стекло автомобиля.

25 марта глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опубликовал снимки с обломками дрона, найденными накануне рядом с Новокуйбышевским НПЗ в Самарской области. Депутат допустил, что они могли остаться после попытки атаковать нефтезаводы.