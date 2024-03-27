Полуголая девушка разгромила пункт Wildberries в Кирове и уснула на месте

В Кирове полуголая местная жительница ночью устроила погром в одном из пунктов выдачи заказов Wildberries и уснула на месте, сообщили в компании.

В пункте выдачи заказов ночью произошел взлом, девушка пробралась внутрь, устроила беспорядок и заснула, сообщили в Wildberries РИА «Новости».

Один из курьеров, прибывший на место, вызвал полицию. Девушку увезли в участок.

Отмечается, что заказы клиентов остались в целости и сохранности. Работа пункта была восстановлена, он продолжил выдавать заказы.

Ранее в соцсетях распространился ролик с места происшествия. По всему помещению пункта были разбросаны коробки, перевернуты ящики с землей. На одном из столов спала раздетая девушка.