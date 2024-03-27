Раскрыты шокирующие подробности убийства женщины в Тверской области

Пожилую женщину, чье тело со следами насильственной смерти обнаружили после пожара в Вышнем Волочке Тверской области, могли убить двое рабочих, которых она наняла для ремонта квартиры, предположили в разговоре с NEWS.ru ее соседка и студент из медицинского колледжа. По их словам, они могли расправиться с клиенткой после того, как она написала на них заявление за кражу крупной суммы денег.

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Пожар начался в районе 19:00 в этот понедельник [25 марта]. Вызвали пожарных, а когда огонь потушили, нашли тело хозяйки квартиры. У нее были раны от ножа на шее. Пожарные тут же вызвали полицию. Подозревают, что ее убили рабочие, которых она наняла для ремонта квартиры. Двое мужчин. Женщина жила одна, пенсионерка, — рассказала соседка погибшей.

Студент погибшей женщины из медицинского колледжа описал преподавательницу как замечательного и доброго человека. По его мнению, главная ошибка погибшей состояла в том, что она крайне редко запирала двери в квартире.

Она заказала ремонт домой, а так как женщина она пожилая, то все деньги хранила наличкой. Эти рабочие украли у нее деньги во время ремонта, их было двое. Ольга Николаевна написала заявление в полицию. Рабочие предложили ей вернуть половину суммы, взамен она должна была забрать заявление. Она не согласилась. И вот в тот самый роковой день они пришли в ней в квартиру, убили и подожгли диван, а после скрылись, — раскрыл подробности он.

Юноша добавил, что информация о том, что один из рабочих якобы является уроженцем Таджикистана не соответствует действительности. По его словам, подозреваемый является цыганом с российским гражданством, его задержали.

Убийство произошло, когда она была одна дома. Как обычно дверь в квартиру была открыта, — добавил молодой человек.

О жестокой расправе ранее сообщил MK.RU. По данным издания, тело женщины обнаружили рядом с тлеющим диваном. Когда ее выносили наружу, то в районе горла увидели колото-резаную рану.