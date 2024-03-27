Скончался один из пострадавших при теракте в «Крокусе»

Один из пострадавших в «Крокусе», состояние которого оценивалось как крайне тяжелое, умер в больнице. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам министра, врачи сделали все, что могли.

Мурашко напомнил, что еще четверо пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние девятнадцати пациентов, в том числе троих детей, оценивается как тяжелое, тридцать четыре раненых находятся в состоянии средней степени тяжести.

Стало известно о 95 пропавших без вести после теракта в «Крокусе»

22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. Число погибших на текущий момент составляет 140 человек.

Четверо исполнителей теракта арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.

26 марта сотрудники спасательных служб официально доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что пострадавших под завалами «Крокус Сити Холла» в Подмосковье больше нет.