Басманный районный суд Москвы арестовал до 26 мая 2024 года заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Елену Ягодкину, ее обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд постановил избрать в отношении обвиняемой Ягодкиной меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 мая», – сказала судья Елена Ленская.

На судебном заседании Ягодкина не признала вину. Следователь объяснял необходимость ареста тем, что она может скрыться или оказать давление на свидетелей.

По версии следствия, Ягодкина в должности руководителя Главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС РФ в 2018–2019 годах обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний, которые занимались реализацией контрафактного алкоголя. Это повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 млрд 228 млн руб.

Замглавы ФТС предъявили обвинения

О задержании замглавы ФТС стало известно 26 марта. «Известия» сообщали, что ее задержали после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, в которой Ягодкина является председателем.

Елена Ягодкина имеет звание генерал-полковника таможенной службы, она работает в таможенных органах с 1997 года. На должность замруководителя ФТС она была назначена в сентябре 2019 года.