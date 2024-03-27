Экс-замглавы Минэнерго получил 5 лет и 4 месяца колонии за хищение 600 млн рублей

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова к 5 годам и 4 месяцам колонии по делу о хищении 603 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Тихонову наказание в виде 5 лет и 4 месяцев колонии", - огласила судья приговор.

Подсудимому также назначены штраф в размере 500 млн рублей и запрет занимать должности в органах исполнительной власти в течение 14 лет после отбытия срока.

С учетом того, что Тихонов отбыл назначенное наказание, находясь под следствием в СИЗО, он был освобожден в зале суда. При этом суд удовлетворил гражданский иск Минэнерго и взыскал с Тихонова 271 млн 852 тыс. рублей.

Что касается других фигурантов дела, суд приговорил советника Тихонова Романа Рыжкова к 7,5 года заключения условно и штрафу 80 млн рублей. Вице-президента АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова суд приговорил к семи годам условно каждого, а также штрафам в размере 90 млн и 45 млн рублей. Все они были признаны виновными в посредничестве во взятке в особо крупном размере.

Тихонову вменялись два преступления - взятка в особо крупном размере и особо крупная растрата. По данным следствия, Тихонов причастен к хищению денег при внедрении госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" в 2014-2018 годах.

Также в 2014 году был заключен госконтракт на 603 млн рублей на разработку программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 году обвиняемые подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн рублей были перечислены IТ-компании "Ланит". Как полагает следствие, работы были выполнены не в полном объеме, а деньги похищены.

В конце февраля Мещанский суд Москвы приговорил бывшего главу департамента информационных технологий ТЭК Минэнерго Романа Щербова к штрафу в размере 5 млн рублей за посредничество во взяточничестве. Он также проходил по делу Тихонова, однако заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания на иных фигурантов дела.