Спасший сотни людей в «Крокусе» рассказал о начавшихся проблемах со здоровьем

Охранник Алексей Осанушков, который вывел сотни людей из «Крокус Сити Холла» в день теракта, рассказал о начавшихся проблемах с психологическим здоровьем. Его слова приводит RT.

«Могу просто идти и заплакать, сейчас говорю с вами — и слезы», — рассказал мужчина.

Из-за постстрессового синдрома Алексей не может спать и есть.

Охранник находится под наблюдением психотерапевта и принимает назначенные им препараты. После теракта ему трудно говорить, так как он надышался дымом и потерял голос, когда кричал команды посетителям «Крокуса» для эвакуации — дым из легких потом выходил два дня.

Осанушков работает охранником 12 лет. Его семья живет в Ярославской области, откуда он приезжает в Москву по графику 15 дней через 15. До этого он служил в армии и работал в силовых структурах.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они, предварительно, направлялись на Украину. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает о том, что преступление совершено руками радикальных исламистов.

По последним данным, число пострадавших в «Крокусе» выросло до 360 человек. Как уточнили в Центре медицины катастроф, среди них 11 детей. Предварительно, такой рост числа пострадавших объясняется тем, что находившиеся в «Крокусе» в момент теракта люди начали обращаться за помощью к психологам. Большинство пациентов жалуются на отсутствие сна, тревогу и психотравмы. Жертвами теракта стали 139 человек.