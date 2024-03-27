СК рассмотрит просьбу расследовать причастность Запада к терактам в России

Следственный комитет рассмотрит обращение депутатов Госдумы и общественников о необходимости расследовать возможные факты организации и финансирования западными странами терактов против России. RT на русском

В установленном законом порядке будет изучена версия об организации и финансировании со стороны США и западных стран террористических преступлений, направленных против России. Lenta.ru

В ведомстве отметили, что получили обращение, подписанное тремя парламентариями (А.Л.Красов, Н.М. Харитонов и Я.В. Лантратова) и двумя общественными деятелями (А.Г. Дугин и А.Л. Деркач). Российская газета