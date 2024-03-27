Расправившегося с девочкой в Новый год россиянина поймали

Следователи задержали подозреваемого, расправившегося в Псковской области с 11-летней девочкой в Новый год. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

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24-летний мужчина доставлен к следователю. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, пьяный житель деревни Полоное 1 января 2024 года встретил знакомую девочку, расправился с ней, спрятал тело и уехал. Она жила с дедом, состояла на учете у психиатра. Мать, переехавшая в столицу, с дочерью не общалась.

Девочка ушла из дома в первый день нового года и не вернулась. Ее куртку обнаружили на берегу реки на следующий день. Тело было обнаружено лишь конце февраля.