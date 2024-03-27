Правоохранители устроили рейд на складе Wildberries в Электростали

Правоохранители устроили рейд по мигрантам на складе Wildberries в подмосковной Электростали, сообщает Telegram-канал Baza. News.ru

«На складе „Вайлдберриз“ в Электростали рейд Росгвардии и полиции. Сотрудники ищут тех, кто нарушил правила пребывания в РФ», — говорится в сообщении. По информации канала задержано уже 10 человек. Ura.Ru

В Wildberries отметили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает им содействие. Агентство "Москва"

Как уточнили представители ретейлера, сотрудники полиции проверяют документы у сотрудников склада в рамках работы службы миграции. Сам склад работает в штатном режиме, а компания оказывает содействие правоохранителям. Газета.Ru