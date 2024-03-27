В мужском монастыре Соликамска произошел пожар

В Соликамске Пермского края произошел пожар на территории Свято-Троицкого мужского монастыря. Там загорелась кровля одного из помещений.

«К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 33 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС 26 человек личного состава и 6 единиц техники. На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли подсобного помещения. Локализация пожара произошла в 12 часов 48 минут», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и травмированных в результате ЧП нет. Сотрудники МЧС на месте устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Свято-Троицкий мужской монастырь в Соликамске является памятником архитектуры. Он был основан в 1608 году.