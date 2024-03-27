Гардеробщик раскрыл подробности спасения людей от террористов

Спасший более ста человек в «Крокус Сити Холле» 15-летний гардеробщик Ислам Халилов рассказал, как он действовал во время нападения террористов.

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— Нужно было делать то, чему меня учили на инструктаже в случае ЧП. Важно успокоить людей, чтобы все было без паники. Это и помогло справиться с ситуацией. Я подумал: чтобы вести за собой людей, мне самому надо сохранить полный контроль. Я не отдавал себе отчета, что будет потом. Тогда надо было действовать решительно и быстро, — вспомнил он.

По словам Ислама, осознание того, что произошло, пришло к нему уже после трагедии. Он вывел людей из тупика, при этом помогая им сохранять спокойствие. Юноша добавил, что им двигали желание и долг спасти людей. Ислам заключил, что не считает себя героем, передает РИА Новости.

Награждение героев, которые помогали спасать людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», прошло в Общественной палате России.

Поисково-спасательные работы в «Крокусе» закончены. На протяжении нескольких дней врачи, пожарные, спасатели и сотрудники других экстренных служб самоотверженно трудились, устраняя последствия произошедшей трагедии и спасая жизни пострадавших. Подробнее — в материале «ВМ».