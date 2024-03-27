Арестован замначальника Северо-Кавказской железной дороги

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги Константина Крята по делу о хищениях при реконструкции Крымского узла. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области пишет ТАСС.

Источник издания уточнил, что задержание Крята связано с расследованием уголовного дела о хищении денег, выделенных по госпрограмме на реконструкцию первого этапа Крымского узла СКЖД.

«Постановлением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 мая 2024 года включительно», - сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

По предварительным данным, общая сумма хищений может составить около 600 млн рублей. Дело в отношении Константина Крята было возбуждено на прошлой неделе Западным межрегиональным управлением на транспорте Следственного комитета России, пишет со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах «Коммерсант».

Также, по словам источников, расследуется еще несколько дел, связанных с хищениями при реализации проекта «Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. 1 этап».

Ранее по делу о получении взяток на сумму свыше 87 млн рублей был арестован бывший заместитель главы Минздрава Дагестана Мазай Рамазанов. Его освободили от должности в январе 2022 года.